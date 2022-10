Bureau présidentiel de Yongsan : il est crucial de se prémunir pour la sécurité de la péninsule coréenne

Photo : KBS News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a souligné ce matin l’importance de prendre sérieusement conscience de la sécurité actuelle de la péninsule coréenne et de l’Asie du Nord-est, et de se préparer correctement aux différentes menaces. Selon lui, protéger la vie et la sécurité de la population ne doit pas simplement être une parole, mais constituer une réalité.Un de ses responsables a confié lors d'un entretien téléphonique avec la KBS que c’était un message général concernant les propos du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un publié aujourd’hui. Et que cela signifiait que la Corée du Sud réfléchissait sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer la paix de cette région.Pour rappel, l’agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté que l'homme fort de Pyongyang ne jugeait pas nécessaire de dialoguer avec les ennemis.Par ailleurs, l’officiel du bureau présidentiel a nié que son allocution ciblait le chef du Minjoo, la première force de l’opposition. Lee Jae-myung avait critiqué vendredi dernier l’exercice militaire conjoint entre Séoul, Washington et Tokyo dans la mer de l’Est, en le qualifiant d’une action pro-japonaise excessive.