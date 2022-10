Chronologie controversée sur la Corée : l’ambassadeur sud-coréen en Chine présente ses excuses

Photo : KBS News

L’ambassadeur de Corée du Sud en Chine s'est excusé sur l’affaire de la chronologie controversée sur l’histoire de Corée qui avait été affichée au Musée national de Chine. Cette réaction intervient après la remarque de Kim Tae-ho, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), faite hier lors de l'audit parlementaire.Pour rappel, ce musée a récemment organisé une exposition intitulée « Métaux de bon augure d’Orient : bronzes anciens de Chine, de Corée et du Japon » à l’occasion du 30e et du 50e anniversaires de l’établissement des relations diplomatiques respectivement avec Séoul et Tokyo entre juillet et début d’octobre. Or, il avait omis deux anciens royaumes prospères du pays du Matin clair, à savoir Goguryeo et Balhae, du tableau chronologique sur la Corée.Plus concrètement, Jung Jae-ho a demandé pardon pour ne pas avoir repéré plus tôt cet oubli historique. Dans la foulée, le haut diplomate sud-coréen a expliqué avoir mis en place un système de suivi des expositions organisées par les musées chinois de premier degré.L’ambassadeur s’est également engagé à se tenir aux aguets sur les mouvements révisionnistes dans les différents lieux et supports, tels que les monuments historiques ou les manuels d’histoire.