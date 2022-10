Washington est toujours prêt à dialoguer avec Kim Jong-un sans condition

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a réaffirmé sa position en faveur d'une solution diplomatique en guise de réponse à la série de provocations de la Corée du Nord.Son coordinateur des communications stratégiques pour le Conseil de sécurité nationale a déclaré, hier, dans une émission de la chaîne américaine ABC, que face à une éventuelle situation de menace, Washington, Séoul et Tokyo déploieraient des actifs stratégiques pour assurer leur sécurité. John Kirby a cependant souligné qu'il n'y aurait aucune raison de se retrouver dans cette situation.Selon l’officiel américain, les Etats-Unis sont toujours ouverts à un dialogue sans condition préalable avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et ils mobilisent leurs efforts pour trouver une solution par voie diplomatique. Il a ajouté que Washington tiendrait cette promesse et ferait de son mieux pour la réaliser.Par ailleurs, au sujet de la guerre en Ukraine, Kirby a évité d'aborder l’explosion du pont reliant la Crimée à la Russie, mais a annoncé simplement que le soutien pour Kyiv se poursuivrait.