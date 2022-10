La ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille tient une réunion avec des associations féminines

Photo : KBS News

La ministre de l'Egalité des sexes et de la Famille, Kim Hyun-sook, va s'entretenir aujourd’hui avec les représentants de différentes associations pour le droit des femmes, alors que le milieu féministe proteste contre la dissolution du ministère du en question. Le Conseil national coréen des femmes, l'Association coréenne des femmes entrepreneurs et la Ligue coréenne des femmes électrices seront écoutés.Cependant, l'Association des femmes coréennes unies, qui n’a cessé de s’opposer à la suppression du ministère, ne sera pas présente.Pour rappel, la semaine dernière, le gouvernement avait publié son plan de transférer les dossiers liés à la jeunesse, la famille, l'égalité des genres et l'amélioration des droits des femmes au ministère de la Santé et du Bien-être et ceux liés à l’emploi au ministère du Travail et de l’Emploi.