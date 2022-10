Météo : la neige signe son retour en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les premières neiges de la saison ont été observées dans les hauts plateaux de la province de Gangwon, dans le nord-est du territoire.Selon l'administration météorologique régionale, ce matin, il a neigé sur les monts Seorak et Gwangdeok. Mais le volume recensé n’a pas été enregistré en raison de la trop faible quantité. Ces premières neiges sont intervenues neuf jours plus tôt que l'année dernière.Par ailleurs, le temps a été très instable ce lundi, alternant entre éclaircies et averses. Les trois quarts nord-ouest ont observé des pluies violentes mais intermittentes alors que le littoral a été sous le soleil.Du côté des températures, elles ont nettement baissé sur tout le territoire, et en particulier dans le nord. A Séoul, le mercure n’a pas dépassé les 11°C. Il a été mesuré à 15°C à Daejeon, 16°C à Gangneung ou encore 17°C à Daegu. La côte sud ensoleillée a pu profiter de valeurs plus agréables. Busan est monté jusqu’à 18°C, tandis que l’île méridionale de Jeju à 19°C.