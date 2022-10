La Corée du Nord annonce avoir impliqué 150 chasseurs pour ses exercices du 8 octobre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé hier que les unités des armes nucléaires tactiques de son armée avaient effectué, entre le 25 septembre et le 9 octobre, des exercices militaires.Son agence de presse officielle KCNA a alors précisé avoir mené, le 8 octobre, une simulation d’attaque aérienne de grande ampleur, en faisant décoller en même temps pas moins de 150 avions de combat. Et d’ajouter que ces opérations avaient pour objectif d’évaluer notamment les capacités de l’armée de l’air et de ses pilotes à frapper des cibles ennemis au sol et que les essais de nouveaux systèmes d’armes aériennes ont permis de vérifier leur fiabilité.A ce propos, l’armée sud-coréenne semble croire que ce jour-là, le Nord a fait voler différents types d’appareils militaires, dont bon nombre de chasseurs d’entraînement, près de la frontière intercoréenne.Un de ses responsables a assuré que le Sud avait alors pris des mesures nécessaires pour parer à toute éventualité en mobilisant notamment ses chasseurs furtifs F-35A. C’est la première fois que le Sud a rendu publiques leurs sorties après la fin du déploiement, en janvier, de 40 appareils construits par l’avionneur américain Lockheed Martin.