COVID-19 : lancement aujourd’hui de la campagne du vaccin adapté à l'Omicron

Photo : YONHAP News

La campagne de rappel avec le vaccin bivalent au sous-variant Omicron BA.1 de Moderna démarre aujourd’hui.Les personnes à haut risque, dont les pensionnaires et professionnels des établissements de soins ainsi que les séniors âgés de 60 ans ou plus, sont les premières à être invitées à se faire inoculer. Elles doivent toutefois avoir déjà reçu deux injections.Les individus âgés de 18 à 59 ans et administrés à deux reprises peuvent, eux aussi, bénéficier du vaccin mis à jour en cas de réservation des doses restantes. Pour rappel, il est recommandé de se faire vacciner 120 jours après la dernière piqûre.Par ailleurs, le dernier bilan des cas confirmés en Corée du Sud est remonté à plus de 10 000, à 15 476. Sur les nouvelles contaminations, 95 sont importées, soit quasiment le double de la veille. Le nombre de patients en soins intensifs a augmenté de deux, actuellement à 313. Et dix décès additionnels ont été enregistrés, relevant le total de victimes du coronavirus à 28 708.