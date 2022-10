Le Japon rouvre ses portes aux voyageurs de 68 pays sans visa

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens peuvent se rendre au Japon sans visa après deux ans et sept mois d’impossibilité. Ils ont de nouveau l'opportunité d'y rester pendant un maximum de 90 jours à des fins touristique, familiale ou professionnelle. Au total, 68 pays et régions sont concernées par cet allègement des conditions d'entrée sur l'archipel.De plus, Tokyo a aussi mis fin au quota d’arrivées quotidiennes qui s’établissait à 50 000 et la mesure d’autorisation de voyages seulement dans le cadre de visites en groupe.Cependant, les voyageurs sont obligés de déposer un certificat de vaccination, trois doses minimum, lors de leur entrée sur le territoire japonais ou celui d’un test négatif 72 heures avant leur départ.Le gouvernement nippon avait suspendu le 9 mars 2020 l’exemption de visa dont bénéficiaient les habitants du pays du Matin clair, puis avait étendu cette mesure à d’autres nations.