Washington continue de plaider pour un engagement diplomatique avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, après la Maison blanche, c’est au tour du département d’Etat de prôner une diplomatie avec la Corée du Nord, tout en dénonçant la récente série de tests de missiles balistiques de celle-ci. C’est son porte-parole qui a fait cette remarque, lorsqu’il était interrogé hier sur les propos de Kim Jong-un, qui avait déclaré ne pas ressentir le besoin de dialoguer.La voix de la diplomatie américaine a plus particulièrement condamné les tirs du 9 octobre, indiquant que ceux-ci, comme les autres essais effectués dans le courant du mois, constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et une menace à la fois pour les pays voisins du Nord comme pour l’ensemble de la communauté internationale.Le porte-parole a toutefois affirmé que les USA continuaient à se concentrer toujours sur une approche diplomatique avec Pyongyang et appelaient celui-ci à faire de même lui aussi. Il en a profité pour reconfirmer que l’engagement de Washington envers la sécurité de ses deux principaux alliés d’Asie, la Corée du Sud et le Japon, reste entier.