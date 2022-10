Exportations : -20 % entre le 1er et le 10 octobre

Photo : YONHAP News

Les exportations enregistrent une chute inquiétante. Sur les dix premiers jours d’octobre, leur montant n’a totalisé que 11,8 milliards de dollars, soit un recul de 20,2 % par rapport à la même période l’an dernier. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par l’Administration des douanes.Petite consolation, les expéditions moyennes en prenant compte du nombre de jours travaillés, 5 jours contre 5,5 il y a un an, ont quant à elles diminué de 12,2 %.Les importations se sont elles aussi contractées, de 11,3 %, pour se chiffrer à 15,6 milliards de dollars. Bref, la Corée du Sud a dégagé un déficit commercial de 3,8 milliards de dollars entre le 1er et le 10 octobre, un milliard de plus qu’un an plus tôt. Le solde négatif cumulé depuis janvier s’est ainsi élevé à plus de 32,7 milliards. C’est la première fois que le seuil des 30 milliards est dépassé.