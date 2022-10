Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a remporté pour la septième fois consécutive le Championnat d’Asie d'escrime U23.L’édition 2022 se tient à Koweït, la capitale de l’Etat du Koweït. Et hier, lors du premier jour de matches par équipe, le pays du Matin clair s'est hissé en tête de toutes les finales en sabre et épée masculins et en fleuret féminin.Alors qu’il reste encore aujourd’hui, dernier jour des compétitions, trois rencontres à disputer les escrimeurs sud-coréens ont déjà décroché six médailles d’or, six d’argent et six de bronze jusqu’à hier, leur assurant de conserver leur titre.