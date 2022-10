BIFF 2022 : Song Kang-ho et Ye Ji-won reçoivent le prix « Etoile du Cinéma »

Photo : YONHAP News

Les acteurs sud-coréens Song Kang-ho et Ye Ji-won se sont vu décerner samedi dernier le prix « Etoile du Cinéma » par l’ambassade de France en Corée du Sud lors de la « French Night », organisée durant le Festival international du film de Busan 2022 (BIFF).Il s’agit de la récompense que l’ambassade française offre aux artistes qui ont contribué aux échanges cinématographiques entre les deux pays.Lors de la cérémonie de remise des récompenses, le dernier lauréat du prix du meilleur acteur à Cannes a déclaré se rappeler qu’il avait regardé un film à l’âge de vingt ans à l’Institut français de Corée qui était à l’époque dans le quartier d’Anguk et s’appelait Centre culturel français. Pour le personnage principal de « Broker » et de « Parasite », c’était le moment où il a mis les pieds dans le monde du cinéma.Quant à Ye, elle a prononcé son discours de remerciements en français. L’actrice sud-coréenne connue comme étant une grande passionnée de la France et de sa culture a dit avoir vécu bon nombre d’événements liés à l’Hexagone et être notamment heureuse d’être primée avec son compatriote.