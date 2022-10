Véhicule à hydrogène : Hyundai Motor numéro un mondial des ventes entre janvier et août

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor conserve sa place de numéro un mondial des véhicules à hydrogène.D’après le cabinet d’études de marché SNE Research, entre janvier et août, près de 12 400 unités ont été vendues dans le monde entier. Soit un bond annuel de 10,8 %. Plus de 7 400 d’entre elles ont été construites par le groupe sud-coréen. Celui-ci affiche ainsi une hausse de 26,2 % de ses ventes sur un an. Sa part de marché est passée à 59,7 %, contre 52,4 % sur la même période l’an dernier.Toyota, son concurrent japonais, a totalisé seulement 2 560 livraisons, ce qui représente un recul de 41,9 % en glissement annuel. Conséquence logique, sa part de marché est tombée à 20,6 %. En 2021, elle s’était élevée à 39,3 %.Selon les analyses du cabinet, le constructeur nippon pâtit des problèmes d’approvisionnement et de la catastrophe naturelle. Et le marché lui-même patine cette année. En cause : les sorties de nouveaux modèles de voitures électriques.