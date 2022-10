Corée du Nord : la présidence sud-coréenne se prépare à toute sorte de provocations

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne s’attend à ce que la Corée du Nord effectue prochainement son septième essai nucléaire, un nouveau tir de missile balistique intercontinental (ICBM), et se livre aussi à une provocation localisée conventionnelle.Dans une interview téléphonique avec la presse aujourd’hui, un des hauts responsables du Bureau présidentiel de Yongsan a affirmé ne pas exclure une telle possibilité et que Séoul s’y préparait. Il a alors rappelé que par le passé, l’Etat communiste avait pris tout le monde de court, souvent dans des lieux ou aux moments inattendus.L’inquiétude grandit, d’autant que le régime de Kim Jong-un a fait voler en formation le 6 octobre huit avions de chasse et quatre bombardiers pour effectuer alors des exercices de tir air-sol et que deux jours plus tard, il a mené une simulation d’attaque aérienne impliquant 150 avions de combat. Il est donc possible pour le Nord de prendre l’armée de son voisin du Sud pour cible directe.L’équipe présidentielle chargée de la sécurité nationale s’est alors voulue confiante, affirmant que la Corée du Sud est bien capable de prendre les devants sur toute provocation nord-coréenne et de protéger ainsi la vie et les biens de son peuple.Le Bureau de Yongsan continue alors de faire passer à Pyongyang un message d’avertissement visant à dissuader celui-ci de proférer des provocations de toute nature, et ce en coopération avec les Etats-Unis et le Japon. Il maintient aussi le principe, selon lequel en cas d’éventualité, les commandants de terrain agissent immédiatement, avant d’en informer à leur supérieur. Yoon Suk-yeol a en personne réaffirmé ce matin une forte réponse.