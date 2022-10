Marché des recharges des voitures électriques : les PME perdent du terrain face aux grandes sociétés

Photo : KBS News

Avec la forte croissance du marché des recharges électriques, la concurrence devient de plus en plus féroce entre les PME et les grandes entreprises et ces dernières semblent prendre l'ascendant.Auparavant, les petites et moyennes sociétés dynamisaient le marché avec leurs technologies innovantes. Cependant, de plus en plus de grandes entreprises se lancent aujourd’hui dans le domaine à mesure que le nombre de véhicules électriques augmente, avoisinant aujourd’hui les 300 000 en Corée du Sud.Par exemple, 40 bornes de recharge installées dans un parking fonctionnent seulement avec l’électricité produite à l’intérieur du bâtiment grâce à une technologie d’une PME, permettant de suivre en temps réel la consommation d’électricité. Mais, malgré sa clientèle fidèle, cela n’est pas suffisant afin de rivaliser avec les grands groupes.Le chef de Charzin a déclaré avoir présenté son produit à un établissement public, mais celui-ci a répondu ne pas voir la raison de l’utiliser au lieu de ceux des firmes plus importantes.Une autre société, qui a développé un chargeur portable, a vu ses coûts d’exploitation augmenter et sa place menacée par des grandes boîtes.Comme le marché des recharges électriques est assez ouvert aux entrants et qu’il présente un grand potentiel de croissance, les PME étaient nombreuses à y tenter leur chance. Pourtant, il en va de même pour leurs concurrents mieux et plus armés. Leur nombre sur le marché était de 16 il y a quatre ans mais, il a triplé aujourd’hui.LG Electronics a racheté un fabricant d’infrastructures de recharge et Hyundai Motor offre des réductions en cas d’installation de bornes de recharge rapide et d’abonnement à son application. Hanwha Q Cells a également pénétré le marché.Dans ce contexte, des voix s’élèvent sur la nécessité d’élaborer des mesures de protection en faveur des PME.