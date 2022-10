Pyongyang aurait tiré un MSBS depuis un lac face à la surveillance commune de Séoul et Washington

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a réagi aujourd’hui aux exercices militaires des unités de l’armée nord-coréenne chargées de l’utilisation des armes nucléaires tactiques, annoncés hier par Pyongyang. Il a alors assuré que les autorités militaires de Séoul s’en étaient déjà rendu compte et que leur système de défense antimissile était bien capable de détecter et intercepter aussi l’arsenal de frappe nouvellement dévoilé.Le JCS a également commenté le lancement d’un missile mer-sol balistique (MSBS) depuis un silo situé sous une retenue d’eau. Selon lui, il s’agit d’un moyen expédient mobilisé face au « kill chain », ou la chaîne de frappe préventive sud-coréenne, et pour éviter la surveillance conjointe de Séoul et Washington.Lors d’un point de presse aujourd’hui, son porte-parole a affirmé croire qu’un MSBS présente son efficacité lorsqu’il est tiré depuis un sous-marin. Concernant la mobilisation simultanée, samedi, de 150 avions de combat nord-coréens, Kim Jun-rak a indiqué qu’à ce moment-là, le Sud avait pris des mesures nécessaires pour parer à toute éventualité.Selon le colonel, ces appareils ont volé près de Wonsan et plus au nord de l’espace que les 12 avions de combat ont survolé deux jours plus tôt.