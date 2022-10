Reprise des concertations diplomatiques Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont repris aujourd’hui à Séoul leurs concertations diplomatiques réunissant des directeurs généraux à leur ministère respectif des Affaires étrangères. L’épineux dossier de l’indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation a été au cœur de leurs discussions.Au cours de cette deuxième rencontre de même nature en un mois et demi, le pays du Matin clair a fait part à l’archipel des points clés des discussions menées dans le cadre du groupe public-privé mis en place au sein de son ministère, pour tenter de trouver une solution au contentieux qui oppose les deux voisins. Il s’agit entre autres de négocier directement entre les victimes et les entreprises japonaises qui les avaient fait travailler et d’engager ces dernières dans la collecte des fonds nécessaires. A cela s’ajoutent les excuses directes de ces firmes condamnées à dédommager les anciens travailleurs.La diplomatie sud-coréenne a expliqué aux journalistes que les consultations bilatérales avaient été menées avec sérieux.Le ministère nippon des Affaires étrangères a quant à lui annoncé être convenu avec Séoul de poursuivre la communication bilatérale afin de tenter de régler la question et de réorienter les relations entre les deux Etats.Les deux parties ont également échangé sur les tirs successifs de missiles balistiques de Pyongyang et la possibilité de son nouvel essai nucléaire, et ce bien entendu afin de se pencher sur les moyens d’y apporter une réponse coordonnée.