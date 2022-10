Photo : YONHAP News

La chute des températures est brutale en Corée du Sud. Ce matin, ses habitants ont dû ressortir les vêtements chauds tant les valeurs matinales étaient fraîches, les plus basses de cet automne à ce jour. Dans le nord-ouest du territoire, dont Séoul, le thermomètre a affiché 6°C. 7 à 9°C ont été observés dans le centre et dans certaines régions du nord-est tandis que le sud est resté au-dessus des 10°C.En revanche, dans l’après-midi, le mercure est monté en flèche, et était compris entre 17 et 21°C.Néanmoins, les résidents du pays du Matin clair ont pu se réchauffer grâce à un grand soleil. Malgré quelques nuages dans la matinée, il a rayonné de mille feux sur tout le territoire.