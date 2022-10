Han Duk-soo souhaite marier l’innovation sud-coréenne et le potentiel de l’Amérique latine

Photo : KBS News

La combinaison des expériences de l’innovation de la Corée du Sud et le potentiel de l’Amérique latine, c’est ce que le Premier ministre sud-coréen a présenté comme nouvelle vision de la coopération de ce partenariat lors d’une réunion de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue aujourd’hui à Santiago au Chili. Han Duck-soo est actuellement en tournée dans trois pays de cette région.Le chef du gouvernement a déclaré que Séoul et l’Amérique centrale et du Sud contribuaient à la stabilité des chaînes d’approvisionnement internationales et qu’ils pourraient renforcer leur coordination fondée sur une confiance mutuelle.Toujours selon Han, le pays du Matin clair est capable d’apporter une collaboration qui répond aux besoins de ces nations dans les domaines de la lutte contre le changement climatique comme l’économie hydrogène, l’agriculture innovante et la protection des forêts, en plus du secteur du numérique. Il a ajouté que leur partenariat économique dans le numérique, la santé et l’environnement favorisera le développement inclusif de la région.L’officiel sud-coréen n’a pas oublié non plus de demander le soutien pour la candidature de la Corée du Sud à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030 à Busan, en affirmant que cet événement serait une plateforme où ils pourraient partager les expériences et les technologies de la croissance et concevoir un avenir commun. Notons que cette année marque le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et 15 pays d’Amérique latine.