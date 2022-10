Le FMI revoit à la hausse la croissance sud-coréenne pour cette année

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a tablé sur une croissance de l’économie sud-coréenne de 2,6 % cette année dans son dernier World Economic Outlook. Le chiffre est 0,3 point plus élevé par rapport à celui du pronostic précédent, émis en juillet dernier.Un responsable du gouvernement sud-coréen a expliqué que l’embellie du deuxième trimestre, conduite par la consommation privée, y serait reflétée.En revanche, la prévision pour l’année prochaine a été révisée à la baisse à 2 % contre 2,1 % en raison de la récession de l’économie mondiale. L’institution l’a déjà diminué de 0,8 point lors de la dernière estimation. D’après elle, les facteurs de risque comme la hausse du dollar, l’endettement des pays émergents et la recrudescence du COVID-19 se prolongent en plus de la flambée des prix qui se poursuit.Quant à la croissance mondiale, elle s’est maintenue au même niveau avec 3,2 % pour cette année et a reculé à 2,7 % pour 2023.Par ailleurs, le FMI a estimé que le taux d’inflation de la Corée du Sud devrait croître de 5,5 %, soit de 1,5 point de plus qu’il y a trois mois. C’est le niveau le plus élevé parmi les perspectives de l’exécutif sud-coréen, la Banque asiatique de développement et l’OCDE. Selon son anticipation, le pays du Matin clair connaîtra la hausse des prix la plus importante depuis 1998, où il a traversé la crise économique asiatique. Le rythme devrait se poursuivre l’année prochaine pour enregistrer un taux d’augmentation de 3,8 %.