Washington évite de mentionner le déploiement de ses armes nucléaires en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

A propos de la polémique autour du redéploiement d'armes nucléaires tactiques américaines sur le territoire sud-coréen, la Maison blanche a déclaré que Séoul devrait exprimer lui-même sa position concernant les enjeux sur son alliance avec Washington.Ces propos ont été tenus par son coordinateur des communications stratégiques pour le Conseil de sécurité nationale, hier, dans un briefing à distance, sur la question de savoir si la Corée du Sud a demandé l’installation de ces armes aux Etats-Unis. John Kirby a ainsi évité de répondre à ce sujet sensible, en affirmant simplement que l’objectif était la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne.Selon l’officiel américain, les USA croient toujours pouvoir résoudre le problème diplomatiquement, et il est prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sans condition pour relancer les négociations, mais celui-ci n’a toujours pas répondu. Kirby a alors critiqué l’homme fort de Pyongyang de ne vouloir seulement réaliser son programme nucléaire, alimentant l’insécurité de la région.Le département d'Etat a lui aussi précisé que la question sur la Corée du Sud devrait être posée à elle directement. A en croire son porte-parole Ned Price, les Etats-Unis ont mis la priorité sur le respect de l’engagement sur la sécurité de leurs alliés, et le président américain Joe Biden a confirmé sa promesse de la dissuasion élargie à Séoul qui couvre tous les moyens dont le nucléaire, les armes conventionnelles et les missiles.