Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’a pas réussi à être réélue au conseil d'administration de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU).Lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, tenue mardi, Séoul a obtenu 123 voix, classé ainsi à la cinquième position parmi les huit pays asiatiques qui étaient en lice pour l'élection du conseil d'administration de l'organisation onusienne pour la période 2023-2025.Le Bangladesh a reçu le plus grand nombre de voix (160 sur 189) et a décroché l'un des quatre sièges alloués au groupe Asie-Pacifique au sein du panel de 47 membres. Les trois autres nations de la région élues sont les Maldives, le Vietnam et le Kirghizstan.