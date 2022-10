Photo : YONHAP News

La propagation de la grippe saisonnière préoccupe les autorités sanitaires. D’après l’annonce faite ce matin par le ministère de la Santé et du Bien-être, le nombre de cas suspects infectés par l’influenza a grimpé de 44,5 % en une semaine. Ainsi, une éventuelle recrudescence simultanée de la grippe et du COVID-19 pendant l’hiver est à craindre.Dans ce contexte, la vaccination antigrippe gratuite des 75 ans et plus débute dès aujourd’hui. Les séniors âgés entre 70 et 74 ans pourront en bénéficier dès lundi prochain, et ceux entre 65 et 69 ans à partir du 20 octobre.Pour rappel, l’administration gratuite des enfants de moins 14 ans et des femmes enceintes a débuté la semaine dernière.