La BOK relève son taux directeur à 3 %

Photo : YONHAP News

Ce matin, la Banque de Corée (BOK) a relevé de nouveau son taux directeur de 0,5 point pour le situer à 3 %. Le chiffre n’avait pas atteint ce niveau depuis octobre 2012. Il s’agit de la cinquième hausse d’affilée cette année. Son comité de politique monétaire a rehaussé son taux de 0,5 point en juillet dernier, soit la hausse la plus importante jamais réalisée, et a donc répété cette démarche aujourd’hui.De ce fait, l’écart entre les taux d’intérêts sud-coréen et américains se situe désormais dans une fourchette de 0 à 0,25 point. La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a récemment augmenté les siens de trois quarts de point pour la troisième fois de suite.La banque centrale sud-coréenne a pris cette décision compte tenu du fait que la dépréciation de sa monnaie risque d’aggraver encore plus l’inflation. Le taux d’accroissement des prix à la consommation a reculé depuis deux mois en s’établissant à 5,6 % le mois dernier, mais il reste cependant toujours élevé. Le comité table sur une augmentation de 5 à 7 % pendant une certaine période.Le plan de réduction de la production d’or noir récemment publié par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole est aussi susceptible d’accélérer la hausse des prix.En ce qui concerne la croissance économique de la Corée du Sud, la BOK a maintenu sa prévision de 2,6 % pour cette année, mais a estimé que le chiffre devrait reculer en dessous des 2,1 %, le pronostic initial, en 2023.