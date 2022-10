Forbes : Samsung Electronics élu meilleur employeur du monde pour la 3e année consécutive

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics est arrivé en tête et pour la troisième année consécutive parmi les « meilleurs employeurs du monde » sélectionnés par Forbes.Le magazine économique américain a mené cette enquête, en coopération avec Statista, un institut de sondage allemand, auprès de plus de 150 000 employés de 57 pays, dont la Corée du Sud, la France ou encore les Etats-Unis. Ils ont ensuite sélectionné 800 des 4 000 firmes recommandées.Dans le détail, Microsoft s'est classé deuxième, suivi par IBM et Alphabet, détenue par Google. Parmi les 800 sociétés, 247 sont américaines, 113 allemandes, 82 françaises, ou encore 68 chinoises.En revanche, le nombre d’entreprises sud-coréennes figurant dans la liste a chuté à 16 cette année contre 38 lors du précédent palmarès. La plateforme en ligne Naver s’est hissée au 85e rang, suivi directement par Meritz Investment Bank. Le groupe SK figure à la 93e place.