La Corée du Sud interdit l’entrée à une vingtaine de Russes

Photo : YONHAP News

Une vingtaine de Russes qui tentaient de gagner la Corée du Sud par la mer de l’Est ont récemment été refoulés. Selon les autorités sud-coréennes, le motif de leur voyage n’était pas clair.Les hommes d'un yacht, qui a quitté Vladivostok le 27 septembre, ont témoigné, par exemple, vouloir faire du tourisme en Corée du Sud, et comptaient entrer dans le pays par le port de Sokcho. Une pratique bien évidemment interdite sans document officiel. La garde côtière sud-coréenne leur a alors fourni des aliments pour trois jours et du combustible pour qu’ils puissent retourner dans leur pays. Les voyageurs se sont dirigés vers la Russie hier après-midi.Plusieurs bateaux ont été ainsi repérés. Au début du mois d’octobre, un navire de six tonnes avait été découvert en mer à 13 km de la plage d’Ayajin à Goseong dans la province de Gangwon, avec à son bord, cinq Russes de 20 à 50 ans. Les signaux du système d'identification automatique qui informent l’emplacement et le trajet du bateau n’avaient pas été captés.En outre, trois autres, où se trouvaient toujours des Russes, ont été détectés également dans la mer qui sépare les deux Corées et le Japon. Ils ont été transportés à Pohang, dans le sud-est du territoire.L’amarrage de ces paquebots a été signalé à l’armée et à la police qui ont pris des mesures de surveillance pour faire face à leur éventuel débarquement sans autorisation.Un responsable du ministère sud-coréen de la Justice a expliqué ne pas savoir si ces Russes ont tenté d’échapper à la mobilisation, mais en raison des circonstances internationales difficiles et turbulentes, le gouvernement autorisait seulement l’entrée des personnes dont les motifs du séjour sont certains.Selon le député du Minjoo, An Ho-young, si la fuite face à la réquisition du Kremlin se multiplie, il est fort probable que la Corée du Sud serve de point d'escale, et il est urgent d'établir un dispositif compte tenu des relations diplomatiques et des droits de l'Homme.