L’ambassadeur nord-coréen auprès de l’Onu appelle Séoul et Washington à cesser leurs exercices militaires

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Nord auprès des Nations unies à New York a appelé à l’arrêt des manœuvres militaires sud-coréano-américaines et de l’offre du parapluie nucléaire par les Etats-Unis à la Corée du Sud.Kim Sung en a fait part, mardi, au cours d’une réunion de la Première commission tenue en marge de la 77e Assemblée générale de l’Onu, en dénonçant « les comportements arbitraires et le despotisme des USA comme la raison principale de la course à l’armement dans le monde entier ». Et d’ajouter que l’« expansion armée de Washington était la plus flagrante dans la péninsule coréenne », en citant les exemples concrets du récent déploiement d’actifs stratégiques américains au sud du 38e parallèle.Le haut diplomate nord-coréen a ainsi justifié les programmes nucléaire et balistique de son pays en les qualifiant d’« exercice de droit d’autodéfense garanti par la charte de l’Onu ». Et de souligner que les Etats-Unis devraient d’abord « se dénucléariser pour réaliser un démantèlement complet des armes atomiques et s’abstenir d’offrir un parapluie nucléaire ».Enfin, l’ambassadeur Kim a affirmé que la suspension des manœuvres Séoul-Washington était nécessaire et que l’Onu devrait dissoudre son commandement installé sur la péninsule coréenne afin d’éradiquer sans condition toute menace militaire contre le pays communiste.