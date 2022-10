Semi-conducteur : Washington reporte les restrictions d’exportations chinoises pour les entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Washington a interdit, le 7 octobre, les exportations des semi-conducteurs ainsi que des équipements pour leurs fabrications en direction de la Chine. Pour les entreprises multinationales qui possèdent des usines sur le sol chinois, il les autorisera au cas par cas.Étant donné que les conditions de l’examen sont difficiles à satisfaire, les craintes ont été soulevées sur la suspension de la production des sociétés étrangères en Chine. Mais le département du Commerce des Etats-Unis a ajourné d’un an ce dispositif pour les géants sud-coréens SK hynix et Samsung Electronics. Ces derniers peuvent donc s’approvisionner en équipement américain nécessaire sans autorisation.Cette décision devrait refléter la demande des deux conglomérats sud-coréens qui agrandissent actuellement leurs installations et renouvellent leurs machines vétustes de leurs usines situées dans l’empire du Milieu.SK hynix fabrique ses mémoires vives dynamiques dans la ville de Wuxi et les mémoires flash NAND à Dalian. Son usine d’emballage est quant à elle située à Chongqing.Enfin, Samsung Electronics dispose de sites de production de mémoires flash NAND et d’emballage respectivement à Xian et à Suzhou.