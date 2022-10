Deux bébés sur 10 sous l’ère COVID éprouvent un retard de développement linguistique

Photo : YONHAP News

En raison du prolongement du port du masque à cause du COVID-19, il se pourrait que le développement linguistique des enfants en bas âge prenne du retard ou piétine. En effet, selon des études récemment menées, deux enfants sur dix seraient concernés.Dans ce contexte, la ville de Seongnam dans la province de Gyeonggi a lancé, depuis mars, des tests et quelque 800 petits âgés de moins de 42 mois y ont participé. Une maman, accompagnée de son fils de trois ans, a manifesté au micro de la KBS ses inquiétudes. Elle se demande si son garçon a pu grandir correctement ces deux dernières années, rythmées par la pandémie de coronavirus. Elle redoute notamment les méfaits du masque sur son apprentissage du langage.Le résultat de ces examens est sans appel. 19 % des enfants testés éprouvent un retard ou un piétinement dans leur développement linguistique. Et 11 % ont besoin d’un suivi ou de traitements concernant la motricité et la réactivité.D’après la directrice du Centre d’assistance à l’éducation de la ville, Suh Won-kyeong, ce retard s’expliquerait en raison de l’isolement des plus jeunes vis-à-vis de la société, les privant ainsi de parler ou de jouer avec les autres enfants. La municipalité de Seongnam est la première à avoir mené un sondage relatif à l’influence du port du masque et du confinement sur le développement des bambins.Selon la professeure du département d’études sur les enfants de l’université de Eulji, Hong Eun-joo, il est urgent de mener ce genre de tests auprès des enfants pour intervenir à temps en cas de signes négatifs lors de leur croissance.La ville située aux abords de Séoul a décidé de mener des examens sur environ 600 bébés supplémentaires avant de leur fournir une assistance. Le maire de Seongnam Shin Sang-jin a précisé qu’il s’agira notamment d’un soutien sur mesure et des programmes adaptés qui seront dispensés dans les garderies et les écoles maternelles.Enfin, la municipalité envisage de publier le résultat des tests effectués auprès de 1 500 enfants en bas âge dans le courant du premier semestre de l’année prochaine.