Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair sont passés aujourd’hui du froid au chaud. En effet, une très grande amplitude thermique a été enregistrée en Corée du Sud ce mercredi. Les valeurs matinales, 5°C à Séoul et à Daejeon, 7°C à Daegu, 9°C à Gangneung ou encore un peu plus de 10°C sur le littoral sud, ont bondi dans l’après-midi.Le thermomètre, réchauffé également par un grand soleil, a dépassé les 20°C sur tout le territoire. Ce temps sec et chaud se poursuivra encore quelques jours avant une chute brutale des températures.Le ciel était donc totalement dégagé. A noter, l'apparition de quelques cumulus dans le sud-est.