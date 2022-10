L'accélérateur d'ions lourds sud-coréen « Raon » réussit sa première émission d'un faisceau

Photo : YONHAP News

« Raon », l’accélérateur d'ions lourds « made in Korea », a réussi son premier essai d'émission d'un faisceau dans la section des accélérateurs à basse énergie vendredi dernier. C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui le ministère des Sciences et des TIC et le centre de recherche sur les accélérateurs d'ions lourds sous la tutelle de l’Institut des sciences fondamentales (IBS).Cette expérimentation visait à examiner sa performance cible, et a permis de vérifier les fonctionnements des équipements nécessaires pour son opération comme l’installation cryogénique et l’unité de contrôle centrale.Selon le ministère, Raon a un meilleur niveau mondial, notamment e, performance cible de l’accélération et en méthode de génération d'isotopes rares.L'IBS prévoit de mener un test d'extraction de faisceau tout en augmentant progressivement la section de test d'accélération d'ions dans le but de mettre en service un accélérateur à basse énergie en mars de l'année prochaine.