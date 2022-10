Festival du film de Daejong : rendez-vous le 9 décembre

Photo : YONHAP News

Le Festival du film de Daejong, aussi appelé Grand Bell Awards, fera son retour le 9 décembre au New Millenium Grand Theater de l’université Konkuk à Séoul. Sa tenue a été annulée l’année dernière à cause de conflits internes.Pour le prix du meilleur long-métrage, « Decision to Leave », « Hunt », « Kingmaker : The Fox of the Election », « Hansan: Rising Dragon » et « Les Bonnes Étoiles » sont en lice.L’Association des cinéastes de Corée a déclaré avoir modifié radicalement la méthode de jugement pour dissiper la polémique sur le manque d’équité. Auparavant, les réalisateurs choisissaient eux mêmes les œuvres, mais cette année, le jury a sélectionné les meilleures parmi les 237 films sortis en Corée du Sud ces douze derniers mois.Les lauréats des six catégories dont le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice seront déterminés par l’évaluation, à part égale, d'un jury composé d'expert et du public.Le réalisateur Yang Yun-ho qui occupe la tête de l’association a affiché sa volonté de faire rayonner la cérémonie, forte de tradition, dans le monde.