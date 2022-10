Pyongyang teste 2 missiles de croisière stratégiques à longue portée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit ses provocations militaires avec cette fois le lancement test de deux missiles de croisière stratégiques à longue portée.A en croire l’information relayée aujourd’hui par le Rodong Sinmun, cet envoi a été effectué hier. Avec pour objectif de renforcer la performance au combat et la puissance de ces engins, qui sont déployés dans les unités chargées de l’exploitation des armes nucléaires tactiques. Il s’agissait aussi de reconfirmer la fiabilité de l’ensemble des systèmes de leurs opérations comme leur stabilité technique.Toujours selon le journal officiel du Parti des travailleurs, les deux projectiles ont suivi, comme prévu, les trajectoires préétablies au-dessus de la mer Jaune pour parcourir 2 000 kilomètres pendant 170 minutes avant d’atteindre avec précision leurs cibles programmées.Kim Jong-un, qui a supervisé en personne le nouvel essai d’arme, a affirmé que le renforcement continu de la capacité de défense nationale était un principe à ne pas abandonner pour la dignité, la souveraineté et la survie de son pays. Et d’insister sur la nécessité de déployer tous les efforts possibles pour développer les forces de combat nucléaires, de manière illimitée et accélérée.Le maître de Pyongyang a alors salué « les capacités de réaction élevées de ces forces », et a martelé que « ce bruit d'explosion d'aujourd'hui était une nouvelle mise en garde adressée aux ennemis ».