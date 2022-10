Le PPP mentionne le redéploiement d’armes nucléaires tactiques américaines

Photo : YONHAP News

Alors que la menace nucléaire nord-coréenne s'accroît, des voix se font entendre au sein du parti présidentiel, pour demander le redéploiement d'armes nucléaires tactiques américaines au sud du 38e parallèle.C'est le patron du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple Chung Jin-suk qui a évoqué hier l'éventuelle annulation de la déclaration intercoréenne sur la dénucléarisation signée en 1991, en cas d'essai nucléaire de Pyongyang. Cet accord avait conduit à l’époque au retrait des armes nucléaires tactiques américaines de la Corée du Sud.Le Bureau présidentiel de Yongsan n'a pas présenté sa position officielle, tout en se contentant de dire qu'aucune consultation n'avait été effectuée avec la formation au pouvoir.De son côté, le président sud-coréen a répondu hier, à propos de l’éventuelle redistribution des armes nucléaires américaines sur le sol sud-coréen, qu'il prendrait en considération toutes les opinions venues de ses concitoyens, tout comme des Etats-Unis.Or, ces propos laissent entrevoir un léger changement d’opinion, comparés à la position avancée lors de sa campagne présidentielle. A l’époque, le candidat Yoon Suk-yeol devenu président, n’était pas favorable à ce redéploiement. Pour cause : les USA souhaiteraient ne pas bousculer l’équilibre géopolitque dans l’Asie du Nord-est et la demande de la dénucléarisation nord-coréenne n’aurait plus aucune légitimité.Mais selon un officiel du bureau présidentiel, la position du chef de l’Etat n'a pas changé et il souhaite toujours maintenir le traité de non-prolifération. Et d’ajouter que ses mots doivent s’inscrire dans le principe d’« ambiguïté stratégique ».Quoi qu’il en soit, le redéploiement nucléaire est ainsi devenu une des options à prendre pour contrecarrer les provocations répétées du régime de Kim Jong-un.