L’administration de Joe Biden présente sa stratégie de sécurité nationale

Photo : KBS News

L’administration de Joe Biden a finalement dévoilé hier sa stratégie de sécurité nationale. Un document de 48 pages qui fait état de ses priorités.La Maison blanche y présente deux principales menaces immédiates. Il s’agit de la « compétition avec les grandes puissances comme la Chine pour façonner l'ordre international de demain » et des « défis mondiaux tels que le changement climatique, les maladies infectieuses ou encore l’inflation ».Sur la Corée du Nord, le gouvernement américain a d’abord rappelé qu’elle poursuivait ses programmes nucléaire et balistique, en les qualifiant d’illégaux, avant de promettre l’élargissement d’une dissuasion élargie et le renforcement de l’alliance avec les pays de la région indopacifique, dont la Corée du Sud.L’administration démocrate a une nouvelle fois dégainé deux récentes lois, l’une sur le soutien aux semi-conducteurs et l’autre sur la réduction de l’inflation (IRA), pour appeler aux investissements aux Etats-Unis.Sachez que la stratégie internationale de Biden devait être rendue publique, à l’origine, en janvier. Mais l'annonce a été retardée en raison de la révision du plan en question à cause de la guerre en Ukraine.