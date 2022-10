Ministre de la Justice : les Russes sans visa d’entrée ne peuvent rejoindre la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Tout étranger ne disposant pas d’autorisation d'entrée sur le sol sud-coréen sera refoulé. C'est le principe que le ministre de la Justice a réaffirmé lors d'une réunion interne tenue aujourd'hui.Han Dong-hoon a fait savoir que les étrangers à bord des yachts voulant rejoindre la Corée du Sud par la mer avaient récemment été renvoyés, pour motif d'absence de visa d'entrée délivré préalablement ou d'autorisation électronique de voyage (K-ETA). Et d'ajouter que ce règlement relatif à l'immigration sera appliqué sans exception.Le garde des Sceaux n'a pas indiqué la nationalité de ces arrivants, mais il s'agirait très probablement des Russes qui fuyaient leur pays pour éviter la mobilisation du Kremlin.En effet, la chaîne KBS a rapporté mardi que cinq yachts ont été détectés dans les eaux territoriales du pays du Matin clair et quatre parmi eux ont tenté de gagner le territoire. Répartis dans ces bateaux, 23 Russes ont demandé une autorisation d'entrée mais seulement deux ont été admis. Les autres ont été refusés à cause de l'absence de motif de voyage et des documents nécessaires.