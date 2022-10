Grippe aviaire : la Corée du Sud élève d’un cran le niveau d’alerte

Photo : KBS News

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont élevé d’un cran le niveau d’alerte à « grave ». Un cas de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 a été détecté ce lundi chez un oiseau sauvage près d’une rivière située à Cheonan dans la province de Chungcheong du Sud.C’est le premier cas confirmé en sept mois. Le risque de propagation est d’autant plus inquiétant que cette première découverte pour cet hiver est survenue deux semaines plus tôt que l’an dernier.Le Centre de gestion des catastrophes s’est réuni hier pour renforcer la prévention de l’épizootie. Un poste de contrôle a été installé sur le site concerné et le déplacement de personnes tout comme de véhicules est interdit dans un rayon de 500 mètres autour du foyer.L’opération de dépistage général est prévue pour les fermes d’élevage situées dans un périmètre de dix kilomètres. Les travaux de désinfection quotidiens seront appliqués à toutes les routes reliant ces fermes. En effet, selon le centre, il existe une corrélation entre l'apparition du virus chez un oiseau sauvage et la détection des contaminations dans les lieux d’aviculture.Sur le plan national, l’élevage en plein air de volaille sera interdit et tous les animaux du genre seront sujets à un examen détaillé avant la mise sur le marché.Les autorités ont enfin demandé aux fermes de signaler le moindre symptôme tel que l’augmentation subite de morts ou la baisse de ponte.