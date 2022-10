Onu : l’Assemblée générale dénonce les annexions illégales de la Russie en Ukraine

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, l’Assemblée générale a adopté hier une résolution condamnant les « tentatives d'annexions illégales » de quatre régions ukrainiennes par la Russie : Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson.143 pays se sont prononcés pour, cinq contre et 35 membres dont la Chine se sont abstenus. Les Etats qui ont voté contre sont, sans surprise, la Russie, la Corée du Nord, le Bélarus, le Nicaragua et la Syrie.Ce sont notamment la Corée du Sud, l’Union européenne, le Japon et les Etats-Unis qui ont conjointement proposé le texte. Avant le scrutin, l’ambassadeur sud-coréen à l’Onu, Hwang Joon-kook, a de nouveau assuré le soutien du gouvernement de Séoul à la souveraineté de l’Ukraine, à son indépendance politique et à la préservation de son territoire.En revanche, son homologue nord-coréen Kim Song, lui, a exhorté les autres membres de l’organisation à reconnaître les résultats des référendums organisés dans les régions concernées et à appuyer leur annexion par Moscou.Pour rappel, fin septembre, le Conseil de sécurité de l’Onu a échoué à adopter une résolution identique. La Russie, l’un de ses cinq membres permanents, a alors utilisé son veto. Mais, elle ne dispose pas de ce droit à l’Assemblée générale.