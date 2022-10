Pyongyang refuse la coopération sanitaire intercoréenne

Photo : YONHAP News

Pyongyang a rejeté l’aide médicale proposée par Séoul alors qu’un grand nombre de cas de fièvre a été recensé au sien du pays communiste. C’est ce qu’a révélé hier le président de la Croix-Rouge sud-coréenne lors de l’audit parlementaire sur les affaires de la santé et du bien-être.Selon Shin Hee-young, la proposition avait été rédigée sans le mot « humanitaire », auquel le régime de Kim Jong-un est très allergique et envoyée au nom de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, et non pas la filiale sud-coréenne. Mais l’Etat ermite avait répondu que la situation était si bien contrôlée qu’aucune aide n’était nécessaire.Sur la question des retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée, le professeur du CHU de l’université nationale de Séoul a déploré qu’aucun avancement n’a été réalisé, toutes propositions sud-coréennes étant refusées par son voisin.Pour conclure, Shin a souligné l’importance de l’état de santé de la population du Sud comme du Nord dans les perspectives de la réunification. Il a ainsi appelé à la législation permettant la coopération intercoréenne en ce sens, à l’instar de l’accord sur les soins de santé de 1974, signé par les deux Allemagnes, plus de 15 ans avant leur réunification.En effet, Pyongyang ne répond toujours pas à Séoul qui a proposé la coopération dans la lutte contre le COVID-19 et une réunion pour résoudre le dossier des familles séparées.