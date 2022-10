Han Duck-soo préconise la reprise des négociations pour un accord commercial Séoul-Mercosur

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen poursuit sa tournée sud-américaine. Après le Chili, il est arrivé hier en Uruguay. Le premier déplacement en 11 ans d’un chef du gouvernement sud-coréen.A Montevideo, la capitale, Han Duck-soo a été reçu par le président Luis Alberto Lacalle Pou et plusieurs membres de son gouvernement. L’occasion pour lui de solliciter leur coopération pour reprendre au plus vite les négociations visant à conclure un accord commercial entre la Corée du Sud et le Mercosur. Des pourparlers qui n’avancent plus depuis ceux tenus en août et septembre 2021.L’Uruguay assure la présidence tournante de cette alliance commerciale stratégique entre divers Etats d’Amérique du Sud, au second semestre de l’année. Il est aussi pays coordinateur du futur traité entre les deux parties.Séoul et Montevideo ont également affiché leur convergence de vues sur la nécessité d’élargir leur coopération substantielle dans les domaines des affaires maritimes et portuaires, de la pêche, de la défense ou encore de l’agriculture.Afin de la réaliser, les administrations compétentes des deux pays ont d’abord signé hier un mémorandum d’entente sur la collaboration en matière de sciences halieutiques. Un protocole qui leur permettra d’échanger les informations et les données les concernant.Han a également appelé le pays sud-américain à acheter les avions d’entraînement TA-50 construits par Korea Aerospace Industries (KAI). L’Uruguay envisage actuellement d’importer les appareils de ce type pour sa sécurité maritime.Dans le même temps, les deux nations se sont engagées à conclure rapidement un protocole d’accord sur les opérations de maintien de la paix des Nations unies.Le chef du gouvernement achèvera son périple en Argentine.