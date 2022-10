Arrivée à Séoul de 23 réfugiés nord-coréens au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Sur les neuf premiers mois de l’année, la Corée du Sud a accueilli un total de 42 transfuges nord-coréens, soit une baisse de 13 % par rapport à la même période l’an dernier. 23 d’entre eux, 14 hommes et neuf femmes, y sont arrivés entre juillet et septembre. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable du ministère de la Réunification à des journalistes.Interrogé sur la question de savoir si, parmi ceux qui sont venus s’installer au Sud cette année, il y a des employés d’un restaurant nord-coréen en Ouzbékistan, l’officiel s’est refusé à confirmer une telle information. Il a alors invoqué la protection de leur sécurité et les relations diplomatiques avec le pays concerné.Précédemment, les médias ont rapporté que cinq employées du restaurant « Mon pays natal » avaient fui l’Ouzbékistan pour se réfugier au sud du 38e parallèle, et ce entre mai et août à trois reprises.