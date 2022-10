Pyongyang tire 2 missiles de croisière capables de porter des armes nucléaires tactiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit ses provocations militaires avec cette fois le lancement test de deux missiles de croisière stratégiques à longue portée.A en croire l’information relayée aujourd’hui par le Rodong Sinmun, cet envoi a été effectué vers 2h dans la nuit de mardi à mercredi et supervisé par Kim Jong-un. Les engins auraient été tirés depuis les environs de Kaechon, village situé dans l’ouest du territoire, en direction de la mer Jaune.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, les deux projectiles ont ensuite suivi les trajectoires préétablies au-dessus de la mer séparant la péninsule du continent chinois pour parcourir 2 000 kilomètres et ont atteint avec précision leurs cibles prévues 170 minutes plus tard.L’armée sud-coréenne a annoncé les avoir identifiés en temps réel et s’être tenue alors sur le qui-vive en travaillant main dans la main avec les Etats-Unis. Et d’ajouter ne pas avoir informé la presse de ces tirs, comme elle le faisait lorsqu’il s’agissait de missiles de croisière.Le leader nord-coréen, qui a donc inspecté en personne les essais, a souligné le renforcement des capacités nucléaires. Plus précisément, il a insisté sur la nécessité de concentrer tous les efforts possibles pour un développement, illimité et accéléré, des forces de combat atomiques.L’homme fort de Pyongyang a également martelé que « le bruit d'explosion de missiles était une nouvelle mise en garde adressée aux ennemis ».