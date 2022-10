Semi-conducteurs : les entreprises sud-coréennes exemptées des restrictions d'exportation américaines

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont interdit les exportations des semi-conducteurs ainsi que des équipements pour leurs fabrications en direction de la Chine. Mais les multinationales sud-coréennes qui possèdent des usines sur le sol chinois sont exemptées de cette restriction pour un an.Une exception qui soulage Samsung Electronics et SK hynix, deux géants du secteur du pays du Matin clair. Ils ont désormais 12 mois pour trouver une solution à ce dossier complexe. Pour information, le premier dispose d'usines de mémoire flash NAND à Xian alors que le second fabrique ses mémoires vives dynamiques à Wuxi et les mémoires flash NAND à Dalian.Pour la maintenance et l'entretien de leurs sites de production situés dans l’empire du Milieu, les grands groupes sud-coréens ont besoin d'équipements, en général américains, et de main d'œuvre qualifiée. Mais les restrictions de Washington imposent l'autorisation de chaque transaction, ce qui prendra beaucoup plus de temps.Or, grâce à cette mesure d'exemption, les entreprises sud-coréennes pourront mener des activités sans difficulté, bien que temporairement. La décision américaine aurait dû prendre en considération le rôle joué par ces fabricants du pays du Matin clair dans l'approvisionnement mondial de semi-conducteurs.Face à cette bonne nouvelle bien accueillie malgré tout, Samsung n'a pourtant publié aucune réaction officielle tandis que SK hynix a annoncé mener des consultations étroites avec le département du Commerce des Etats-Unis, étant donné que l'exemption ne durera qu'un an et que son renouvellement n'est pas garanti.De leur côté, les autorités américaines auraient dit poursuivre les discussions avec les sociétés sud-coréennes pour fixer l'étendue des mesures de restriction.Selon Kim Hyuk-joong, de l'Institut pour la politique économique internationale (KIEP), le meilleur scénario pour Séoul serait de prolonger le délai d'exemption et de réduire le nombre d'équipements sujets aux limitations américaines.