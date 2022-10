Photo : KBS News

Ces dernières 24 heures, un total de 26 957 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés. Soit le plus faible niveau pour un jeudi depuis 14 semaines.Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a augmenté de trois personnes, à 266. Le chiffre reste ainsi inférieur au seuil des 300 pour le deuxième jour de suite. Et 25 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant à 28 748 le total cumulé des victimes et à 0,11 % le taux de létalité.L’équipe chargée de la vaccination anti-COVID a annoncé que 780 000 doses de vaccin Pfizer adapté au sous-variant d’Omicron, BA.1, allaient arriver cet après-midi en Corée du Sud. L’administration du sérum bivalent, produit par Moderna, a déjà débuté.