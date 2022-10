Photo : YONHAP News

Les jours passent et se ressemblent. Ce jeudi encore, le soleil a rayonné dans le ciel sud-coréen. Les seuls petits cumulus de ce matin provenaient du sud-est, apparus hier dans la journée.L’écart de températures est encore important aujourd’hui, même si les valeurs matinales ont légèrement augmenté. Le nord du pays a franchi les 10°C dès ce matin, laissant ainsi les régions centrales seules sous ce seuil. Le littoral sud affichait déjà plus de 15°C, et jusqu’à 18°C pour l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, le thermomètre a, comme à son habitude ces derniers jours, grimpé au-delà des 20°C et s'est homogénéisé sur tout le territoire. Une moyenne nationale de 23°C, de quoi permettre aux habitants du pays du Matin clair de tomber la veste.