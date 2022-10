Photo : YONHAP News

A Yeouido, les indices de la Bourse de Séoul ont du mal à se stabiliser. En effet, depuis mardi, ils n'arrêtent pas d'alterner entre résultats positifs et négatifs. Ce jeudi, le Kospi et le Kosdaq ont tous deux chuté. Le premier, l'indice principal des places sud-coréennes, trébuche de 1,80 % et termine la séance à 2 162,87 points. Le second, celui des valeurs technologiques, accuse une forte baisse de 2,99 % et finit à 651,59 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 388,07 wons (+1,71 wons) et le dollar américain 1 431,30 wons (+6,40 wons).