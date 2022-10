Photo : KBS News

La Corée du Nord a tiré, dans la nuit de jeudi à vendredi, un missile balistique de courte portée depuis Sunan, dans les environs de Pyongyang, vers la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ce dernier lancé vers 1h49 aurait parcouru environ 700 km à une altitude maximale de 50 km et une vitesse de Mach 6.Notons que le régime de Kim Jong-un a effectué 24 essais de missiles balistiques et trois de croisière depuis le début de l’année.