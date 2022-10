Pyongyang lance un missile balistique de courte portée et effectue des tirs d’artillerie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a enchaîné plusieurs provocations dans la nuit de jeudi à vendredi. Notamment, elle a tiré, vers 1h49, un missile balistique de courte portée depuis Sunan, dans les environs de Pyongyang, vers la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), l’engin aurait parcouru environ 700 km à une altitude maximale de 50 km et une vitesse de Mach 6. Les services de renseignement sud-coréen et américain continuent d’analyser ses caractéristiques. Séoul a précisé que cette bravade enfreint les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le régime de Kim Jong-un a procédé également à des tirs d’artillerie : d’abord environ 130 projectiles lancés depuis les environs de Majang-dong dans la province de Hwanghae vers la mer Jaune séparant les deux Corées et la Chine, entre 1h20 et 1h25, et ensuite une quarantaine depuis la zone de Gueup-ri dans la province de Gangwon vers la mer de l’Est, entre 2h57 et 3h07.D’après le JCS, ces obus sont tombés dans les zones tampons de la mer Jaune et de la mer de l’Est au nord de la NLL, la frontière maritime intercoréenne. Certes, aucun n’a atterri dans les eaux territoriales sud-coréennes, mais cela constitue tout de même une violation de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Un peu plus tôt, Pyongyang avait déjà déployé une dizaine d’avions militaires pour qu’ils effectuent un vol en signe de protestation. C’était de 22h30 jeudi à 0h20 vendredi, au sud de la « ligne d’action tactique » en territoire nord-coréen. L’armée du Sud a désigné la ligne en question dans le cadre de son plan de réactivité. Les avions du pays communiste sont descendus près de la zone interdite de vol délimitée par l’accord militaire du 19 septembre avant de remonter vers le nord. Séoul a alors dépêché ses avions de combat tels que le F-35A pour démontrer sa capacité de riposte.Le JCS a fermement condamné les provocations nord-coréennes à répétition qui nuisent à la paix et à la stabilité non seulement sur la péninsule mais aussi dans la communauté internationale. Sans oublier d’appeler le royaume ermite à les cesser immédiatement. Et d’ajouter que Séoul et Washington surveilleraient, en étroite coopération, tout mouvement du Nord en maintenant fermement leur niveau d’alerte.Pour rappel, la Corée du Nord a effectué 24 essais de missiles balistiques et trois de croisière depuis le début de l’année.