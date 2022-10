Emploi : la croissance se poursuit

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle sur le front de l’emploi. Les recrutements poursuivent leur progression pour le 19e mois consécutif. Les chiffres sont là.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, 707 000 postes de plus ont été créés par rapport à un an plus tôt, portant leur total plus de 28,3 millions. Il s’agit de la plus forte augmentation en 23 ans pour un mois de septembre. Il faut quand même préciser que la croissance ralentit depuis quatre mois.Dans le détail, le plus grand pourvoyeur d’emplois reste l’industrie manufacturière, qui a généré près de 227 000 postes supplémentaires. Les secteurs liés à la santé et à l’aide sociale, l’hôtellerie, la restauration, l’agriculture et la pêche ont eux aussi bénéficié de ce bond des embauches. A contrario, le commerce de gros et de détail, la finance et l’assurance ont accusé des pertes.Le taux d’emploi des plus de 15 ans a grimpé de 1,4 point sur un an pour porter à 62,7 %, soit le plus haut niveau depuis 1982 pour un mois de septembre. Celui des 15-64 ans, critère de l’OCDE, s’est élevé à 68,9 %, 1,7 point de plus qu’il y a un an.Quant au taux de chômage, il a reculé de 0,3 point en glissement annuel pour atteindre 2,4 %, là aussi au plus bas depuis 1999 pour le neuvième mois de l’année.