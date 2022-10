Séoul impose une nouvelle sanction contre 15 individus et 16 entités nord-coréens

Photo : YONHAP News

Sur fond de provocations incessantes de Pyongyang, Séoul a décidé d’ajouter à sa liste des sanctionnés, 15 individus et 16 entités nord-coréens.C’est la première fois en cinq ans que la Corée du Sud prend une mesure punitive, de sa propre initiative, contre son voisin du Nord. La dernière remonte en décembre 2017 où elle avait inscrit 12 individus et 20 entités, après le sixième essai nucléaire du pays communiste.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré, ce matin, condamner fermement le Nord qui a récemment effectué une série record de tirs d’essais de missiles, ce avec la possibilité de cibler le Sud avec ses armes nucléaires tactiques. Dans la foulée, il a publié les nouveaux noms blacklistés.Parmi ces nouveaux sanctionnés, se trouvent donc une quinzaine d’individus. Quatre appartiennent à la deuxième Académie des sciences naturelles (SANS). Et les onze autres travaillent pour la société appelée Korea Ryonbong General Corporation (KRGC). La SANS et la KRGC font déjà l’objet de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Onu.Selon le ministère, ces personnes sont impliquées dans le financement et la fourniture de matériaux et d’équipements pour les programmes de développement d’armes de destruction massive et de missiles balistiques du royaume ermite.S’y ajoutent 16 entités : une impliquée dans l’envoi de travailleurs à l’étranger, trois dans les contrebandes de navires, de ressources minières et de pétrole brut, cinq dans la gestion de bateaux déjà réprimés par des mesures anti-Pyongyang, ainsi que six dans la recherche, le développement et l’approvisionnement concernant les armes de destruction massive.L’administration de Yoon Suk-yeol avait prévu d’imposer une nouvelle sanction, de sa propre initiative, en cas de septième essai nucléaire nord-coréen. Finalement, elle a préféré l’avancer étant donné que le régime de Kim Jong-un a augmenté d’un cran ses dernières provocations.